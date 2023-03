Visita in carcere a Matteo Messina Denaro: “Provato dalle cure ma sereno”

«È un detenuto come tanti altri. L’ho trovato provato chiaramente dalle cure terapeutiche che sta effettuando, ma è una persona serena». A parlare, intervistato dalla Tgr Abruzzo di Rai 3, è il garante regionale dei detenuti, Gianmarco Cifaldi, che ha fatto visita al boss Matteo Messina Denaro nel carcere dell’Aquila.

Tre ore a colloquio per una verifica sulle condizioni di salute e sulle cure mediche. «Non mi intrometto minimamente nella sua azione difensiva - ha aggiunto Cifaldi - la mia preoccupazione è garantire le cure mediche come per una qualsiasi altra persona detenuta nel nostro territorio».

© Riproduzione riservata