Ita Airways, il check-in online non funziona: disagi e file in aeroporto per chi deve partire

Brutte notizie per chi deve partire con Ita Airways: il check-in online non funziona e così chi deve viaggiare con i vettori della compagnia aerea è costretta a presentarsi con largo anticipo allo scalo, aspettare pazientemente il turno in fila. I disagi, così come fa sapere Ita Airways, riguarderebbero soltanto pochi giorni, fino a giovedì 23 febbraio.

Ita Airways, il check-in online non funziona: la spiegazione

A comunicare il non funzionamento è stata la stessa compagnia aerea che in un comunicato pubblicato sul sito web spiega: “Si tratta di un importante aggiornamento dei nostri sistemi informatici, finalizzato a migliorare l’esperienza di viaggio e offrire servizi sempre più innovativi e personalizzati. Per effettuare questo upgrade, alcune funzionalità saranno temporaneamente non disponibili”. Inoltre, Ita Airways ha precisato che “dalle ore 18 del 22 febbraio alle ore 12.30 del 23 febbraio il sito ita-airways.com e l’app non saranno quindi disponibili. In questa fascia oraria non sarà possibile effettuare acquisti o cambi di biglietti neanche presso le biglietterie aeroportuali e il customer center”.

Ita Airways, il check-in online non funziona, cosa fare

I passeggeri, quindi, fino a giovedì 23 febbraio, dovranno recarsi in aeroporto per effettuare il check-in e inevitabilmente li attenderanno lunghe file, come accadeva anni fa in tutti gli aeroporti prima dell'avvento del check-in online. La compagnia Ita Airways consiglia di presentarsi con sufficiente anticipo rispetto alla partenza del volo ovvero, per i voli nazionali e con destinazione area Schengen: almeno 2 ore prima e per i voli intercontinentali ed extra-Schengen: almeno 3 ore prima.

