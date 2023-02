Mandorle ritirate per presenza di aflatossine: quali sono i lotti richiamati

Diversi lotti di mandorle sgusciate sono stati ritirati in via precauzionale dal Ministero della Salute per il rischio di contaminazione da aflatossine. I marchi interessati sono Dattilo, Movida Catering e I&D Srl, tutti prodotti dall’azienda I&D Srl di Frattamaggiore, a Napoli. Nell’avviso si legge: "Prodotto da non consumare. Da riportare al punto vendita".

Possibile contaminazione aflatossine

Le mandorle in questione sono state ritirate per il rischio di contaminazione da aflatossine. Si tratta di sostanze, potenzialmente tossiche, in particolare per il fegato, e prodotte da alcuni funghi che possono svilupparsi durante la coltivazione, il raccolto e l’immagazzinamento di cereali come riso e granturco e frutta a guscio, arachidi, fichi e altra frutta secca, spezie, oli vegetali grezzi e semi di cacao. Fra i tipi di aflatossine finora individuati, solo cinque sono considerati importanti per la loro diffusione e tossicità: B1, B2, G1, G2 e M1. Il regolamento Ue 1881/2006 fissa i limiti massimi che possono essere presenti in prodotti alimentari come cereali, frutta secca, spezie, prodotti per l’infanzia e latte per quanto riguarda l’aflatossina B1, le aflatossine totali (B1+B2+G1+G2) e la M1.

I lotti ritirati

I lotti ritirati sono: Dattilo in bustine da 40 grammi con i numeri di lotto 277/22 e 290/22; Movida Catering in secchielli da 700 grammi con i numeri di lotto 270/22, 294/22 e 273/22; Movida Catering in secchielli da 1 kg con i numeri di lotto 277/22 e 291/22; I&D Srl in vaschette compostabili senza marchio da 200 grammi e 400 grammi con i numeri di lotto 279/22; 280/22; 295/22.

© Riproduzione riservata