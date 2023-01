Scende dall'auto per cambiare una gomma, siciliano travolto da un camion in Trentino: è grave

Un siciliano di 39 anni è in gravi condizioni dopo essere stato investito da un camion in Trentino. L'incidente è avvenuto in piena notte, intorno alle 2,30, lungo la Sp 235, nei pressi di Zambana.

L'uomo, un lavoratore stagionale, aveva perso il controllo della sua auto che si era schiantata contro il guardrail provocando il danneggiamento di una gomma. Era sceso dalla sua vettura per cambiare la ruota, ma senza indossare il giubbotto catarifrangente. Un camionista che stava sopraggiungendo non si è quindi accorto di nulla e lo ha travolto.

Sul posto sono intervenuti i sanitari e i vigili del fuoco di Nave San Rocco, coadiuvati dai colleghi di Zambana. Il 39enne è stato trasferito in codice rosso all’ospedale Santa Chiara di Trento. Le sue condizioni sono molto gravi.

Sull'incidente stanno indagando i carabinieri.

