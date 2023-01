Insalata in busta e spinaci surgelati ritirati dal mercato, i lotti

Il ministero della Salute ha recentemente disposto il ritiro dal commercio di due prodotti per i quali sussiste il rischio di sospetta “contaminazione biologica”. Lo stesso ministero ha comunicato i dati relativi ai lotti che sarebbero potenzialmente pericolosi per la salute. Si tratta di una tipologia di insalata in busta e di alcune confezioni di spinaci surgelati

Insalata, i lotti ritirati

Il ministero ha disposto il ritiro del prodotto della Despar “Cuori di Iceberg”, commercializzato da Despar Italia C.a.r.l.. L’insalata in busta è venduta in confezioni da 250 g e riporta sulla confezione data di scadenza 27/01/2023. Il lotto di produzione interessato è L020 Cod 45302006-0118. Il ministero invita a non consumare il prodotto e riportarlo al punto vendita dove è stato acquistato.

Spinaci, i lotti ritirati

Il ministero ha poi proceduto al ritiro di un altro prodotto: gli spinaci italiani con mozzarella e condimento ai formaggi a marchio Decò, venduti in confezioni da 450 grammi e riportano la data di scadenza 04/2024. Il lotto di produzione è L2299C, marchio di identificazione del produttore IT1339/L CE. La sede dello stabilimento di produzione è in via Nazionale 87040 a Mongrassano Scalo, in provincia di Cosenza. Anche in questo caso la raccomandazione è quella di non consumare il prodotto e restituirlo al punto vendita.

