Il Giornale di Sicilia domani venerdì 20 gennaio non sarà in edicola per uno sciopero proclamato dal Comitato di redazione del quotidiano.

Anche il sito non sarà aggiornato fino a domani mattina. Dalle ore 7 del 20 gennaio il sito Gds.it riprenderà la regolare attività.

© Riproduzione riservata