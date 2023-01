Scuola primaria, media e superiore: al via le iscrizioni online, come presentare la domanda

Alle ore 8 del 9 gennaio è scattata la procedura online di iscrizione alle classi prime delle scuole primaria, media e superiore per l’anno scolastico 2023/2024. Dallo scorso 19 dicembre è stato possibile registrarsi sulla piattaforma ‘Iscrizioni online’ del Ministero dell’istruzione, dopo aver avuto accesso tramite le proprie credenziali Spid (Sistema pubblico di identità digitale) o Cie (Carta d’identità elettronica). Adesso, dal 9 al 30 gennaio, il via alla vera iscrizione.

Iscrizioni online, le novità

La novità riguarda il portale per le domande relative ad elementari, medie e superiori (miur.gov.it, attivo dalle 8) e cambia anche la data di chiusura della finestra per le richieste (il 30 gennaio alle ore 20), resta ferma la necessità di accedere al portale tramite Spid o Cie. Il sistema “Iscrizioni online” avviserà le famiglie in tempo reale, via mail o con l’app IO dell’avvenuta attivazione del servizio e dell’esito della domanda.

Iscrizione online, come funziona

Per la scuola primaria, il sistema richiede di indicare il tempo scuola: occorre scegliere, cioè, tra 24, 27, 30 o 40 ore settimanali (quest’ultimo non sempre disponibile). Per le medie, l’articolazione dell’orario settimanale è 30, 36 o 40 ore (anche in questo caso, solo qualora le strutture consentano lo svolgimento di attività pomeridiane). Per quanto riguarda le superiori, nella domanda di iscrizione si dovrà indicare anche l’eventuale indirizzo di studio. L’uso dell'applicazione ‘Iscrizioni on line’ è obbligatorio per tutte le scuole statali dalle primarie alle superiori, ma è facoltativo per le scuole paritarie.

Iscrizione online primaria

Possono essere iscritti alla prima classe della scuola primaria i bambini che compiono sei anni di età entro il 31 dicembre 2023 e i bambini che compiono sei anni di età dopo il 31 dicembre 2023 ed entro il 30 aprile 2024. Le iscrizioni si effettuano online. Dall’anno scolastico 2023/2024, si svolgerà l’educazione motoria a partire dalla quarta classe.

Iscrizioni online scuola media

Le iscrizioni in prima media si effettuano online, sempre con la stessa modalità degli ultimi anni.

Iscrizioni online scuola superiore

La domanda di iscrizione alla prima classe di un istituto di istruzione secondaria di secondo grado è presentata a una sola scuola, fino ad un massimo di tre.

"Scuola in chiaro"

Con l’applicazione “Scuola in chiaro” (cercalatuascuola.istruzione.it) gli indecisi possono trovare approfondimenti e numeri sui singoli istituti e reperire il codice meccanografico che identifica ogni singola scuola, da indicare nella domanda di iscrizione.

