Operaio siciliano di 30 anni muore a Bologna in un incidente sul lavoro

Un operaio trentenne di origini siciliane è morto stamattina a Bologna in un incidente sul lavoro. È successo nella zona di Borgo Panigale, in via Fossa Cava. L’uomo è precipitato dal tetto di un capannone nei pressi dell’aeroporto. Lavorava per una ditta esterna incaricata di alcuni lavori presso lo stabilimento Tecam, che si occupa del commercio di pneumatici. Il trentenne sarebbe precipitato, per cause da chiarire, da un lucernaio a un’altezza di una decina di metri. L’area dell’incidente è stata posta sotto sequestro. Le indagini sono in corso, sul posto sono intervenuti carabinieri, personale del 118 e della medicina sul lavoro.

