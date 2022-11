Mamma chiede 7 euro di "contributo" agli invitati per la festa del figlio: l'ironia dei social

Sette euro per poter partecipare alla festa di compleanno del figlio. Una cifra sufficiente a scatenare l'ira dei genitori di fronte a una spesa di 60 euro per il trasporto e il regalino per il festeggiato. Una mamma infuriata ha così scelto di sfogarsi sui social di un portale web ed è scoppiata la polemica.

"I miei figli, di uno e due anni, sono stati invitati a una festa di compleanno. Non vedevo l'ora che i miei ragazzi partecipassero anche se la giornata mi costerà circa 60 euro". Fin qui nessun problema, la mamma credeva che la spesa per il carburante per raggiungere il luogo dell'evento, a circa 90 minuti da casa sua, e il regalo per il compagno di classe dei figli bastasse. Ma è qui che é arrivata la sorpresa.

"Oggi ho ricevuto una telefonata per confermare se andremo. Mi è stato detto che costerebbe 7 euro a ciascuno di noi per coprire il costo dell'ingresso. Ora, forse sono all'antica, ma quando inviti qualcuno a una festa, non gli dici che deve pagare" ha raccontato sconsolata agli altri utenti del forum.

In molti hanno solidarizzato con la mamma scontenta condividendo "l'imbarazzo" di fronte alla strana iniziativa confessando di non aver mai sentito prima "di genitori che hanno contribuito al costo della festa di compleanno di un altro bambino", sottolineando che se gli organizzatori non potevano permettersi il party "avrebbero potuto organizzarne una festa più economica a casa loro con alcuni palloncini, cibo per le feste e poi non avere la sfacciataggine di chiedere alle persone di pagare un ticket per partecipare".

