Furbetti ambientali alla Regione tra autorizzazioni facili, mazzette e favori

Si vantava di essere «furbo», di sapere rispondere alle istanze che gli arrivavano dagli imprenditori per avere autorizzazioni ambientali, di redigere «in 5-10 minuti» pratiche che chiedeva a un collega di «sistemare a tua immagine e somiglianza» in modo da non comparire ufficialmente. E poi incassava le mazzette. O meglio: soldi o «altre utilità». È l’accusa che viene mossa a Marcello Asciutto, 60 anni, di Monreale, all’epoca dei fatti funzionario istruttore nel dipartimento Acqua e rifiuti della Regione e attualmente all’assessorato Agricoltura, dove era stato trasferito (a seguito del coinvolgimento in un’inchiesta con il «re dell’eolico», l’alcamese Vito Nicastri, per cui era finito ai domiciliari). Per Asciutto il gip Ermelinda Marfia ha disposto l’obbligo di dimora a Monreale.

Ma l’indagine per corruzione condotta dalla Procura e dalla Guardia di Finanza coinvolge anche l’imprenditore agrigentino Sergio Vella, 53 anni - un nome di primo piano nel settore dei rifiuti e della depurazione, tra i testimonial della candidatura di Agrigento capitale della cultura -. Per lui è scattato il divieto di esercitare attività d’impresa per un anno, analoga misura che ha colpito Tonino Costanza, titolare di una ditta di demolizioni auto a Cefalà Diana. Vella, anche per mezzo della moglie, secondo l’accusa avrebbe versato tramite la Seap Depurazioni Acque, 625 mila euro al figlio di Asciutto o a una sua società di trading finanziario con base a Milano.

