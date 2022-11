Lavori urgenti, autostrada chiusa tra Sant'Agata Militello e Santo Stefano di Camastra

Al fine di ripristinare un tratto autostradale danneggiato da incidenti autonomi intercorsi sulla A20 Messina-Palermo, Autostrade Siciliane ha disposto per domani 17 novembre dalle sette del mattino alle sette della sera, l’interdizione al traffico del tratto autostradale compreso tra gli svincoli di Sant'Agata di Militello e S. Stefano di Camastra, esclusivamente in direzione Palermo. Pertanto chi si trova in viaggio in quelle ore dovrà osservare l’uscita obbligatoria allo svincolo di Sant'Agata di Militello e rientrare a quello di Stefano di Camastra.

© Riproduzione riservata