Forte terremoto poco dopo le 7 nelle Marche, treni sospesi in via precauzionale

Uno sciame sismico ha svegliato l’Italia centrale e una parte di quella settentrionale questa mattina, quando una scossa di magnitudo 5.7, con epicentro al largo delle Marche e una profondità di circa 7 km, ha fatto sentire la propria potenza lungo tutta la costa dell’Adratico e, verso l’interno, fino a Firenze e a Roma. Dopo la prima scossa, alle 7.07, ne è arrivata una, cinque minuti dopo, di magnitudo 4.4, più o meno con lo stesso epicentro, in mare davanti a Pesaro. Poi, una successione di oltre una ventina, che si è protratta almeno fino alle 8.30. La distanza dell’epicentro dalla costa è di 30 km, ma la scossa è stata avvertita anche in Friuli.

Non sono stati finora registrate vittime né danni, ma sono in corso, in particolare nel Pesarese, controlli su tutti gli edifici e le scuole sono rimaste chiuse in molti comuni. Sono in corso verifiche su tutti gli edifici a Pesaro, ha detto il sindaco Matteo Ricci. «È stata una scossa violenta e lunghissima», hanno raccontato in tanti, colti al mattino mentre si preparavano per andare al lavoro o portare i figli a scuola. «Ero a casa, sveglio da poco: abbiamo tutti ricordi di quanto è successo anni fa (il terremoto del 2016 e 2017). La prima preoccupazione è stata quella di attivare la vigilanza e mettere la città in sicurezza», ha detto il sindaco di Jesi, Lorenzo Fiordelmondo, che ha parlato di «ore di attesa e di paura, perché possono registrarsi nuove scosse».

La circolazione ferroviaria è stata sospesa in via precauzionale e per controlli sulla linea Adriatica, tra Rimini e Varano, sulla Ancona-Roma, tra Falconara e Jesi, e sulla Rimini-Ravenna, tra Gatteo e Cesenatico. «Nessun treno - riferosce Rfi - è fermo in linea. Si stanno verificando le condizioni di sicurezza per attivare eventuali servizi sostitutivi su strada».

Il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, è in «costante contatto» con il capo dipartimento della Protezione Civile, Fabrizio Curcio, e con il presidente della Regione Marche, Francesco Acquaroli.

Nelle scorse ore un terremoto anche in Asia. Sei persone sono rimaste uccise e altre cinque ferite in un terremoto di magnitudo 5.9 che ha scosso il Nepal occidentale ed è stato avvertito anche nella capitale indiana New Delhi.

