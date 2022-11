Doppietta al Lotto in Sicilia, con vincite per oltre 21mila euro: come riporta Agipronews, si festeggia a Bagheria, in provincia di Palermo, con una vincita da 11.875 euro, e a Caltagirone, in provincia di Catania, con altri 9.750 euro. L'ultimo concorso del Lotto ha distribuito 9,4 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di 908,7 milioni dall'inizio dell'anno.

