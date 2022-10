Alarm Phone: due barconi con 1400 disperati tra l'Italia e Malta, altri 400 messi in salvo

Due barconi con circa 1400 persone a bordo si troverebbero tra le zone di ricerca e soccorso di Malta e Italia. Lo rende noto Alarm Phone: «Abbiamo appena parlato con loro: ci sarebbero due barconi che sono partiti insieme da Tobruk, in Libia. Ci è stato detto che uno trasporta circa 700 migranti, il secondo circa 650».

Secondo quanto riferito, una persona è morta e i motori non funzionano più. «È necessaria una grande operazione di salvataggio», aggiunge Alarm Phone.

Terzo soccorso per la Humanity1. L’equipaggio della nave ong ha salvato 22 migranti che erano su un gommone in pericolo. Poche ore prima aveva soccorso 113 persone. Ora sono 180 persone al sicuro sull’unità di Sos Humanity.

Infine il barcone con 400 migranti segnalato ieri in difficoltà al largo della Sicilia, è stato soccorso dalla guardia costiera. Sono stati smistati nei porti siciliani.

