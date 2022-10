In Sicilia tornano a salire i nuovi casi di Covid: sono 2.071, due le vittime

Balzo in avanti dei nuovi casi da Covid in Sicilia. Nelle ultime 24 ore sono stati 2.071 su 14.075 tamponi processati e l'indice di positività sale al 14,7%. È quanto emerge dal bollettino del ministero della Salute.

Ieri erano stati 535 i nuovi casi (4.988 tamponi) e il tasso di positività era al 10,7%. Due le vittime, in calo i ricoveri in regime ordinario (-2), aumentano quelli in terapia intensiva (+1).

A livello provinciale si registrano a Palermo 513 casi, Catania 427, Messina 262, Siracusa 190, Trapani 160, Ragusa 131, Caltanissetta 100, Agrigento 134, Enna 54.

Guardando i dati nazionali sono 58.360 i nuovi casi di Covid registrati nelle ultime 24 ore, contro i 13.439 di ieri. Le vittime sono 113, contro le 93 di ieri. Il tasso di positività è del 17,7% (ieri era 15,95%). I tamponi molecolari e antigenici eseguiti sono stati 329.569, contro gli 84.220 del giorno precedente.

© Riproduzione riservata