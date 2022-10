Anziano travolto e ucciso da un treno sulla Palermo-Caltanisetta

Tragedia sulla linea ferroviaria Palermo-Caltanissetta. Un uomo di 84 anni, originario di Vallelunga, è stato travolto da un treno tra Marcato Bianco e Vallelunga, nei pressi di Valledolmo.

L'anziano travolto è stato investito dal regionale 5508 Palermo-Caltanissetta, e per lui non c'è stato nulla da fare. Sul luogo dell'incidente sono arrivati i vigili del fuoco e anche il personale della Polfer, che hanno iniziato le indagini per cercare di capire cosa sia successo: non si esclude il gesto intenzionale. La circolazione dei treni è rallentata sulla linea, con treni in forte ritardo.

© Riproduzione riservata