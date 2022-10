Allarme in mare, 73 migranti in balia delle onde: nuovo sbarco a Lampedusa

Un tweet di Sea-Watch Italy: Secondo soccorso nel giro di poche ore per #Seawatch4, il quinto da giovedì. 73 persone sono state tratte in salvo da un gommone in difficoltà. Abbiamo adesso a bordo 368 persone in attesa di un porto sicuro.TWITTER+++ATTENZIONE LA FOTO NON PUO' ESSERE PUBBLICATA O RIPRODOTTA SENZA L'AUTORIZZAZIONE DELLA FONTE DI ORIGINE CUI SI RINVIA+++ +++NO SALES; NO ARCHIVE; EDITORIAL USE ONLY+++