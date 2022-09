Temporale a Partinico, donna e disabili salvati dai vigili del fuoco

I vigili del fuoco a Partinico sono intervenuti per salvare una donna intrappolata nella sua auto nei pressi di un sottopassaggio in via dei Mulini ed in via Mantegna hanno tirato fuori dall’acqua un intero pulmino con a bordo diversi disabili.

Nel paese i pompieri sono al lavoro dall’alba per una di interventi dovuti ad allagamenti di strade, il crollo di mura nei pressi della stazione ferroviaria e per una esplosione in una cabina elettrica nei pressi di un supermercato. Ci sono anche numerose strade allagate che stanno creando non pochi disagi e difficoltà al normale deflusso del traffico veicolare. Allagamenti si sono verificati nelle vie Rappa e Cannaò. Situazione complicata anche sulla Strada Statale 113 che collega Partinico ad Alcamo, dove si è riversata un’enorme quantità di fango proveniente dalle campagne circostanti. Anche in questo caso i pompieri stanno provando ad intervenire laddove possibile, per far defluire l’acqua.

© Riproduzione riservata