Covid, Sicilia sotto la soglia degli 800 nuovi casi: l'Isola è tra le regioni con meno ricoveri

Il bollettino Covid di oggi segna un ulteriore calo dei contagi in Sicilia: dai 959 registrati ieri su 10.578 tamponi processati, si passa ai 791 di oggi su 9.340 test effettuati. Anche il tasso di positività dunque è in diminuzione e oggi si abbassa di mezzo punto e tocca l'8,5%. La Sicilia oggi scende all'ottavo posto per numero di nuovi casi registrati.

Gli attuali positivi sono 37.938, non si registrano nuovi guariti mentre sono 3 le vittime riportate nel report di oggi. A livello provinciale si registrano a Palermo 209 casi, a Catania 180, a Messina 138, a Siracusa 74, a Trapani 42, a Ragusa 50, a Caltanissetta 20, ad Agrigento 53, a Enna 25.

Sul fronte ospedaliero i ricoverati in Sicilia sono 211, 13 in meno rispetto a ieri e in terapia intensiva sono 17, due in meno rispetto al giorno prima.

Buone notizie, dunque, dagli ospedali, come conferma anche il report settimanale diffuso nelle scorse ore dal ministero della Salute e aggiornato al 15 settembre. In Italia, infatti, soltanto in due regioni, Umbria e Valle d'Aosta, i ricoveri per Covid-19 nei reparti ordinari hanno superato la soglia del 15%, con valori, rispettivamente, del 18,4% e del 16,4%.

La tabella indica che, per quanto riguarda l'incidenza, sono 11 le regioni con valori al di sopra della media nazionale di 186 casi su ogni 100.000 abitanti e la Sicilia non è fra queste. Della lista fanno invece parte le province autonome di Bolzano (312,4) e Trento (307,1), Veneto (268,4), Abruzzo (295,8), Umbria (257,0), Friuli Venezia Giulia (245,9), Marche (214,4), Calabria (205,8) Liguria (201,3), Molise (193,6). Basilicata (190,6).

Bollettino Covid in Italia

Secondo il bollettino di oggi sono 17.364 i nuovi contagi da Covid registrati nelle ultime 24 ore in tutta Italia. Ieri i contagiati erano 17.978. Le vittime sono 44 rispetto alle 60 di ieri. Il tasso è al 12,6%, in aumento rispetto all'12,2% di ieri.

Il totale dei casi di Covid rilevati dall'inizio della pandemia in Italia è di 22.131.785. Sono 142 i pazienti ricoverati in terapia intensiva, uno meno di ieri nel bilancio tra entrate e uscite, mentre gli ingressi giornalieri sono 13. I ricoverati nei reparti ordinari sono invece 3.600 nelle ultime 24 ore, 32 in meno rispetto a ieri. Gli attualmente positivi sono 425.722 , rispetto a ieri 18.488 in meno. Dimessi e guariti sono 21.529.555 (+35.806) mentre il totale dei decessi dall'inizio della pandemia è di 176.508.

