Coronavirus: in Sicilia meno di mille nuovi positivi, 3 decessi e scendono ancora i ricoveri

Sono meno di mille (820) i nuovi casi di Coronavirus registrati in Sicilia nelle ultime 24 ore su 8495 tamponi processati e l'indice di positività è sceso al 9,4%, ieri era al 12,4%. È quanto emerge dal bollettino del ministero della Salute. Ieri erano stati 1.194 i nuovi casi su 9.603 test eseguiti. C'è da sottolineare che il basso dato relativo ai nuovi positivi del bollettino odierno deriva dal weekend quando si effettuano meno tamponi. Ancora dati confortanti per quanto riguarda i ricoveri che sono in calo i ricoveri in degenza ordinaria (-21) mentre aumentano di due unità quelli nelle terapie intensive. Sono tre i decessi e per la prima volta dopo molti mesi, la Regione Siciliana non ha comunicato morti riferite ai giorni precedenti. I guariti sono 592.

A livello nazionale, sono 13.197 i nuovi contagi da Covid registrati nelle ultime 24 ore. Ieri i contagiati erano stati 17.668. Le vittime sono 30, in calo rispetto alle 48 di ieri. I tamponi effettuati sono 111.946. Il tasso è al 11,8%, stabile rispetto al 11,6% di ieri. I tamponi processati sono 111.946 (ieri 152.452) con un tasso di positività che sale dall’11,6 all’11,8%. Salgono di 2 unità le terapie intensive (ieri -7) con 15 ingressi del giorno, per un totale di 190, mentre sono 57 in meno i ricoveri ordinari (ieri -189) per un totale di 4.573.

