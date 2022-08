Incendi: bollino rosso ad Agrigento, Caltanissetta, Enna e Ragusa. Caldo in attenuazione

Livello di allerta rossa domani (20 agosto) in Sicilia per rischio incendi nella province di Agrigento, Caltanissetta, Enna e Ragusa. Preallerta (arancione) nelle altre province, compresa quella di Palermo, quest'ultima devastata dai roghi che hanno intaccato molte zone del capoluogo siciliano. È il bollettino diffuso dalla Protezione civile regionale.

Le indicazioni sono valide dalla mezzanotte del 20 agosto e per le successive ventiquattro ore. Secondo le previsioni, pur rimanendo elevate le temperature massime percepite (33 gradi per il 20 agosto e 34 per il giorno successivo), il livello di rischio delle ondate di calore si attesta al livello zero per entrambe le giornate.

Nella giornata di sabato, secondo le previsioni degli esperti di 3Bmeteo, il cielo sull'Isola sarà irregolarmente nuvoloso con locale instabilità pomeridiana con qualche rovescio sul nord della Sicilia, nel territorio di Trapani e Messina.

Temporali più intensi sui rilievi montuosi soprattutto nel corso del pomeriggio. Nuvole anche nel Palermitano, schiarite invece nella Sicilia sud-orientale. Il mar Ionio e il basso Tirreno saranno mossi. Le temperature saranno in prevalenza in calo anche di 8-10 gradi.

