Miglior cameriere d'Italia, ecco il nuovo premio: come partecipare e votare

Nasce il premio per il miglior cameriere d'Italia. A promuoverlo, il contest Miglior Ospitalità Italiana ha come obiettivo quello di valorizzare una delle figure importanti della ristorazione.

A votare, saranno i clienti che segnaleranno i camerieri/e che hanno reso speciale il loro pranzo o cena. E così, dopo le recensioni sui locali, ecco i giudizi anche su chi serve ai tavoli, un premio per chi lavora incessantemente nei luoghi di ristorazione. La seconda parte del concorso vede protagonisti alcuni giudici che si recheranno dai camerieri più votati , compileranno una scheda di giudizio che individuerà i 10 finalisti del Contest Miglior Ospitalità Italiana.

I migliori 10 camerieri si dovranno affrontare in una prova finale che consiste in una parte teorica sull’accoglienza moderna in sala ed una parte pratica di servizio.

Anche i clienti che hanno segnalato i vincitori avranno un riconoscimento e i ristoranti in cui i camerieri prestano servizio otterranno anche loro notorietà e ci saranno una serie di iniziative che coinvolgeranno almeno i primi 10.

