Caldo: temperature in calo al Nord, da domani anche al Sud e in Sicilia

Inizio di settimane con temperature più fresche al Nord, dove grazie ai temporali e all’arrivo di masse d’aria relativamente fresche le temperature scenderanno anche di 10 gradi rispetto ai picchi dell’ultimo mese. L’attenuazione dell’Anticiclone africano si farà sentire anche al centro e tra domani e mercoledì 10 le colonnine di mercurio perderanno qualche punticino anche sul resto del Paese, riferisce ilMeteo.it.

Il clima resterà comunque abbastanza caldo ovunque e la stagione estiva è tutt'altro che in crisi in quanto tutta l’area mediterranea continua ad essere comunque avvolta dalle alte pressioni. Più a nord infatti troviamo un redivivo anticiclone delle Azzorre mentre più a Sud l’anticiclone africano rimane sempre ben vigile e pronto a riaffacciarsi.

La settimana che porta a Ferragosto non dovrebbe comunque essere caratterizzata da caldo estremo con punte di 32-33 gradi sulle regioni di ponente, all’estremo Sud e sulle isole. Aiuterà anche l’assenza di afa, grazie anche a una maggiore ventilazione settentrionale, specie tra domani e giovedì sulle regioni centro-meridionali e sui mari, con i bacini del Centro-Sud che potrebbero addirittura, a tratti, risultare mossi.

