Coronavirus: in Sicilia meno di duemila nuovi positivi e pochi tamponi, 9 i decessi

Scendono i nuovi casi di Coronavirus in Sicilia nelle ultime 24 ore, conseguenza del minor numero di tamponi che si effettuano nel week end Sono 1.920 i positivi registrati nelle ultime 24 ore a fronte di 12.787 tamponi processati e il tasso di positività è in leggera discesa rispetto alla giornata di ieri, il 15% mentre sabato era stato del 16,7%. È quanto emerge dal bollettino del ministero della Salute. Diminuiscono di 11 unità i ricoveri in regime ordinario, mentre crescono di due quelli in terapia intensiva. La Sicilia è al sesto posto per contagi.

Attualmente nell'Isola ci sono 149.827 positivi di cui 850 ricoverati in regime ordinario e 47 in terapia intensiva. I guariti in un solo giorno sono stati sono 2482 mentre 9 le vittime che portano il totale dei decessi è di 11.801.

A livello provinciale si registrano a Palermo 463 nuovi casi, a Catania 403, a Messina 343, a Siracusa 164, a Trapani 155, a Ragusa 140, a Caltanissetta 80, ad Agrigento 136 e ad Enna 36.

Numeri in discesa anche a livello nazionale, sono 26.662 i nuovi contagi da Covid registrati nelle ultime 24 ore. Ieri i contagiati erano stati 35.004. Le vittime sono 74, in netto calo rispetto alle 158 di ieri. Il tasso è al 16%, in aumento rispetto al 15,3% di ieri. Sono stati eseguiti in tutto, tra antigenici e molecolari, 166.481 tamponi. Sono invece 342 i pazienti ricoverati in terapia intensiva, 6 in più rispetto a ieri, mentre gli ingressi giornalieri sono 25. I ricoverati nei reparti ordinari sono invece 8.926, cioè 102 in meno rispetto a ieri.

