Caldo torrido, allerta rosso a Palermo: come difendersi dall'afa

La Protezione civile siciliana ha previsto a Palermo il massimo livello (3, colore rosso) per il rischio di ondate di calore, con una temperatura massima percepita di 37 C. Identica la previsione per dopodomani. Per quanto riguarda il rischio di incendi, per la giornata di domani nella provincia di Palermo è «media» la pericolosità prevista, con livello di «preallerta» (colore arancione).

Prepariamoci ad affrontare questo lungo tunnel infernale nel migliore dei modi: evitiamo di uscire dalle 11 alle 18, beviamo almeno 2 litri di acqua e cerchiamo di mantenere una temperatura in casa di circa 26/27 C con condizionatori o ventilatori: è meglio invece non usare i ventilatori quando in casa la temperatura raggiunge i 32 C perchè ciò aumenterebbe il pericolo di disidratazione.

Autovettura parcheggiata al sole? Nelle giornate roventi con 40 C, si stima che nell’auto si possano raggiungere i 60 C: prima di partire apriamo e chiudiamo gli sportelli più volte per ventilare l’abitacolo e poi percorriamo i primi chilometri rigorosamente con i finestrini aperti; in seguito accendiamo il condizionatore, ma attenzione anche ai seggiolini dei bambini: prima di sistemarli sul sedile controlliamo che non sia rovente.

Infine, sempre per l’amore verso i nostri bambini, ricordiamoci che l’ombrellone non protegge nè dal caldo, nè dai raggi solari: quindi anche se rimangono all’ombra è necessario proteggerli adeguatamente con creme solari e cappellini.

