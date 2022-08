Sanità, Regione, veterinari: estate ricca di concorsi in Sicilia

È il più grande dei concorsi banditi nella sanità post Covid. L’Asp di Palermo ha pubblicato il bando per assumere 220 dirigenti medici a tempo indeterminato. E altri sette posti sono disponibili in vari ospedali del capoluogo e della provincia grazie a un secondo bando.

Il testo appena firmato dalla manager Daniela Faraoni e integralmente pubblicato sul sito della Asp mette in palio posti in quasi tutti i principali reparti ospedalieri. Ben 36, il top di questo bando, sono quelli destinati ai dirigenti medici di organizzazione dei servizi sanitari di base. Altri 28 posti sono per anestesisti e rianimatori. E ancora, 18 posti sono in ortopedia e traumatologia, 16 in ginecologia, 22 in chirurgia generale, 9 in malattie dell’apparato respiratorio, 10 in medicina del lavoro 10 in medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza, 15 in medicina legale, 12 in neurologia, 10 in psichiatria. Sul Giornale di Sicilia oggi in edicola un servizio di Giacinto Pipitone

© Riproduzione riservata

Scopri di più nell’ edizione digitale

Dal Giornale di Sicilia in edicola. Per leggere tutto acquista il quotidiano o scarica la versione digitale

LEGGI L’EDIZIONE DIGITALE