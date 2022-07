Meteo: la tregua è già finita, torna il grande caldo

Dopo un weekend con condizioni meteo instabili e aria più fresca, il mese di agosto si aprirà con un graduale rinforzo dell’anticiclone africano. Da lunedì 1 agosto i suoi effetti inizieranno a farsi sentire con una prima leggera crescita delle temperature, più sensibile da metà settimana quando si aprirà definitivamente una nuova ondata di calore, la numero 6 di questa caldissima stagione 2022.

La tendenza. Lunedì 1 agosto le condizioni meteo saranno per lo più stabili e soleggiate. Faranno eccezione un pò di nuvole in Calabria e Sicilia, con isolati temporali pomeridiani sulle zone montuose, e qualche temporale pomeridiano sui settori centrali e orientali dell’arco alpino.

Dopo la tregua del weekend, le temperature massime ricominceranno a salire leggermente quasi dappertutto.

La giornata di martedì 2 agosto sarà calda e nel complesso soleggiata in tutta Italia. Da segnalare solo qualche modesto e innocuo annuvolamento al Centro-Nord al mattino. Nel pomeriggio osserveremo una nuvolosità sparsa e irregolare sulle aree alpine e nelle zone interne del Centro-Sud, con la possibilità di isolati e brevi temporali di calore su Alpi orientali, Alpi marittime e Appennino centro-settentrionale.

Le temperature saranno stazionarie o in ulteriore lieve crescita, e ovunque superiori alla norma. Le massime supereranno ovunque i 30 gradi e saranno per lo più compresi tra 31-35 gradi ma con picchi fino a 38 gradi in Sardegna e 36-37 in Toscana, Umbria, Lazio e nella fascia centrale della Pianura Padana.

I venti saranno in generale deboli, cono solo qualche moderato rinforzo di Maestrale tra l’Adriatico meridionale, la Puglia, il canale d’Otranto, lo Ionio e il canale di Sicilia. Il mare risulterà mosso nel basso Adriatico, nel canale d’Otranto e nello Ionio; localmente sarà un pò mosso anche il canale di Sicilia, poco mossi o localmente calmi i restanti bacini.

L’anticiclone nord-africano si consoliderà con ancora più decisione sull'Italia da metà settimana, determinando un ulteriore aumento delle temperature e l’avvio di una nuova ondata di caldo, la numero 6 di questa stagione. Ancora una volta la massa d’aria calda avvolgerà tutta l’Italia e torneremo ad avvicinarci ai 40 gradi. A rischio soprattutto la fascia centrale della Val Padana, dove la colonnina di mercurio si spingerà probabilmente fino intorno ai 38 gradi, e le zone interne del Centro-Sud e delle Isole maggiori, dove potremmo tornare a registrare picchi di 40 C.

Dal punto di vista meteo andiamo incontro a giornate per lo più stabili e soleggiate: farà eccezione una fase più instabile al Nord tra giovedì 4 e venerdì 5 agosto, con temporali che comunque dovrebbero limitarsi a coinvolgere le zone montuose, e in particolare le Alpi.

Per il Nord poi si profila una possibile attenuazione della calura più intensa già nel prossimo fine settimana, con temporali che probabilmente arriveranno a coinvolgere anche le zone di pianura e l’afflusso di aria un pò più fresca. Per il Centro-Sud invece anche il primo weekend di agosto sarà segnato dal caldo intenso.

