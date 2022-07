Il Covid frena ancora in Sicilia: 3.566 nuovi contagi, 17 le vittime

Il calo dei contagi Covid viene certificato anche dal bollettino di oggi, 29 luglio: 3.566 nuovi casi contro i 4.096 di un giorno fa. Per la verità è diminuito anche il numero dei tamponi processati: 20.615 contro i quasi 23mila di ieri. Significa che l'indice di positività frena ma non sensibilmente passando dal 17,8% al 17,3%.

Nonostante l'allarme scaturito dal monitoraggio settimanale del ministero, dagli ospedali oggi arrivano notizie confortanti: 15 ricoveri in meno rispetto a ieri nei reparti ordinari, uno in meno nelle terapie intensive.

Le vittime certificate nel bollettino di oggi sono 17, dato che porta a 11.635 il numero complessivo dei decessi dall'inizio della pandemia, i guariti invece sono 4.224.

A livello provinciale si registrano a Catania 836 casi, a Palermo 801, a Messina 669, ad Agrigento 378, a Trapani 355, a Siracusa 343, Ragusa 264, a Caltanissetta 181, a Enna 104.

In tutta Italia complessivamente sono 54.088 i nuovi contagi da Covid registrati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri i contagiati erano stati 60.381. Le vittime sono 244, in aumento rispetto alle 199 di ieri. Il tasso è al 19,2%, in calo rispetto a ieri quando era al 20,3%. Sono stati eseguiti in tutto, tra antigenici e molecolari, 281.658 tamponi.

Sono invece 400 i pazienti ricoverati in terapia intensiva (6 meno di ieri), mentre gli ingressi giornalieri sono 38. I ricoverati nei reparti ordinari sono invece 10.768, rispetto a ieri 143 in meno.

Gli italiani positivi al Coronavirus sono attualmente 1.323.264, ovvero 29.065 in meno rispetto a ieri. In totale sono 20.952.476 i contagiati dall'inizio della pandemia, mentre i morti salgono a 171.882. I dimessi e i guariti sono 19.457.330 con un incremento di 83.238.

