Covid, in Sicilia crescono i ricoveri in terapia intensiva: «Il picco entro pochi giorni»

Mentre si assiste ad un lento e lieve calo dei casi di coronavirus sia in Sicilia che nel resto d'Italia, c'è ancora un picco da dover raggiungere. Ed è quello dei ricoveri in terapia intensiva. Nell'Isola per esempio, i posti letto occupati sono aumentati nell'ultima settimana raggiungendo il 6,3% contro il 6% di sette giorni fa. E si tratta del secondo dato più alto del Paese (condiviso con Calabria e Lazio) dopo la Sardegna che registra il 7,8%. A indicarlo è la tabella sugli indicatori decisionali che accompagna il monitoraggio settimanale Iss-Ministero della Salute.

Il dato siciliano è dunque sopra la media italiana che invece è stabile al 4,1% (rilevazione giornaliera Ministero della Salute al 28 luglio) rispetto al report del 21 luglio. Il tasso di occupazione in aree mediche a livello nazionale invece scende leggermente al 17,0% (dato al 28 luglio) rispetto al 17,1% del 21 luglio.

A confermare l'aumento dei ricoveri in terapia intensiva è il matematico Giovanni Sebastiani, dell'istituto per le Applicazioni del Calcolo "Picone", del Consiglio Nazionale delle Ricerche (Cnr). Secondo le sue analisi, infatti, è atteso a giorni il picco dei ricoveri nelle terapie intensive, nelle quali si osserva però una iniziale fase di crescita degli ingressi giornalieri.

"L'analisi della curva dell'occupazione in terapia intensiva rivela che il picco dovrebbe essere raggiunto entro pochi giorni", osserva l'esperto. Gli ingressi giornalieri, rileva Sebastiani, costituiscono "un indicatore più precoce dell'occupazione, in quanto misurano il flusso in entrata, mentre l'occupazione è il netto tra flusso d'entrata e d'uscita. I cambiamenti in atto degli ingressi giornalieri potrebbero influenzare la posizione del picco della curva dell'occupazione, anche se i dati finora non ne forniscono evidenza".

A parte i ricoveri gravi, i segnali di un calo della diffusione del Covid c'è. In Italia, infatti, scende l'incidenza settimanale a livello nazionale così come l'indice di contagiosità Rt. L'incidenza, secondo il monitoraggio settimanale Iss-Ministero Salute, arriva a 727 casi ogni 100.000 abitanti (per la settimana 22/07/2022 -28/07/2022) rispetto ai 977 casi ogni 100.000 abitanti della settimana precedente. Nel periodo 6-19 luglio 2022, l'Rt medio calcolato sui casi sintomatici è stato pari a 1,03 (range 1,02-1,04), in diminuzione rispetto alla settimana precedente quando era 1,23. Quest'ultimo resta ma sopra la soglia epidemica.

