Caldo da bollino rosso a Palermo e Catania, domani andrà meglio

Il gran caldo concede una tregua al nord ma non risparmia il centro sud ancora nella trappola dell’afa. Secondo il bollettino delle ondate di calore del ministero della Salute oggi sono 11 le città da bollino rosso (ieri erano 13). Tutte le città con il livello massimo di allerta - che indica condizioni di rischio per la salute della popolazione - sono del centro o del sud Italia. Si tratta di Bari, Cagliari, Campobasso, Catania, Firenze, Frosinone, Palermo, Perugia, Pescara, Rieti e Roma. Domani si conferma un lento miglioramento con le città in allarme rosso che scenderanno a nove

© Riproduzione riservata