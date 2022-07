Covid, crollano i contagi in Sicilia: 1.776 nuovi casi e nessun decesso

Il calo del lunedì arriva puntuale. Ma si tratta di un vero e proprio crollo dei nuovi casi di Coronavirus in Sicilia, che nel bollettino di oggi sono esattamente la metà di quelli registrati ieri. Il trend comunque parla chiaro e dice che i contagi sono in netta diminuzione. Sono 1.776 quelli delle ultime 24 ore a fronte di 13.165 tamponi processati. Un giorno fa erano stati certificati 3.521 nuovi positivi su 23.814 test. In calo, anche se leggermente, pure l'indice di positività che passa dal 14,7% al 13,5%).

Altalenante il dato sui ricoveri che oggi indica 17 nuovi ingressi nei reparti ordinari e altri 4 in terapia intensiva. Nelle ultime 24 ore non sono stati registrati nuovi decessi mentre i guariti sono stati 1619.

A livello provinciale si registrano a Palermo 547 casi, Catania 520, Messina 359, Siracusa 111, Trapani 234, Ragusa 114, Caltanissetta 63, Agrigento 232, Enna 16.

In Italia complessivamente sono 23.699 i nuovi contagi da Covid registrati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri i contagiati erano stati 51.208. Le vittime sono 104 in aumento rispetto alle 77 di ieri. Il tasso è al 19,3 %, in lieve calo rispetto a ieri quando era al 19,5%. Sono stati eseguiti in tutto, tra antigenici e molecolari, 122.550 tamponi. Sono invece 426 i pazienti ricoverati in terapia intensiva, mentre gli ingressi giornalieri sono 43. I ricoverati nei reparti ordinari sono invece 11.081, 156 in più rispetto a ieri.

Gli italiani positivi al Coronavirus sono attualmente 1.414.382, ovvero 15.483 in meno rispetto a ieri. In totale sono 20.684.182 i contagiati dall'inizio della pandemia, mentre i morti salgono 170.979. I dimessi e i guariti sono 19.098.821 con un incremento di 39.496.

