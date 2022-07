Suora irrompe sul set fotografico a Napoli e blocca la scena del bacio tra due modelle

Irrompe su un set fotografico e blocca la scena del bacio tra due modelle. La protagonista dell'irruzione è un'anziana suora che, mentre si trovava a passeggio presso i Quartieri spagnoli a Napoli, vede due donne che si baciano all'angolo di una strada e decide di intervenire.

La religiosa, scandalizzata da quella scena, si avventa sulle ragazze, cerca di dividerle, riuscendoci, e urla: "Che fate? Che fate? È il diavolo!". Trattandosi di un servizio fotografico in un vicolo ai Quartieri spagnoli, la scena viene ripresa e finisce sui social. Un operatore del set le risponde: "Stiamo lavorando" ma lei continua a dire: "Che fate! È il diavolo, proprio. Il diavolo. Oh, Gesù, Giuseppe e Maria" e, facendosi il segno della croce, va via.

Le modelle impegnate nello shooting sono Serena de Ferrari e Kyshan Wilson, protagoniste della serie tv "Mare Fuori". Le due, non hanno replicato alla suora, ma hanno reagito divertite.

