Covid in Sicilia, contagi e ricoveri in calo: 8.425 positivi e 21 morti

Nelle ultime 24 ore sono stati 8.425 i nuovi casi di Covid 19 in Sicilia su 34.336 tamponi processati e l'indice di positività scende al 24,5%. È quanto emerge dal bollettino del ministero della Salute. Ieri erano stati 9.747 i nuovi casi su 32.982 tamponi e il tasso di positività era al 29,5%. Ventuno i decessi e 3.751 i guariti. In calo i ricoveri in regime ordinario (-10), in lieve aumento quelli in terapia intensiva (+1). La Sicilia è al sesto posto per contagi.

A livello provinciale si registrano a Palermo 2.089 casi, Catania 1.783, Messina 1.772, Siracusa 942, Trapani 745, Ragusa 690, Caltanissetta 475, Agrigento 1.011, Enna 346.

La Regione Siciliana comunica che dei casi confermati comunicati oggi, 1.428 sono relativi a giorni precedenti. Inoltre anche 20 decessi sono sono da attribuire a prima di oggi.

Guardando i dati nazionali sono 110.168 i nuovi contagi da Covid registrati nelle ultime 24 ore. Ieri i contagiati erano stati 142.967. Le vittime sono 106 in calo rispetto alle 157 di ieri. Il tasso si assesta al 26,8%, in lieve aumento rispetto al 26% di ieri. Sono stati eseguiti in tutto, tra antigenici e molecolari, 410.435 tamponi, in calo rispetto ai 550.706 di ieri.

Sono 388 i pazienti ricoverati in terapia intensiva, 13 in più rispetto a ieri. Gli ingressi giornalieri sono 59. I ricoverati nei reparti ordinari sono 9.826, rispetto a ieri 102 in più. Gli italiani positivi al Coronavirus sono attualmente 1.391.890, rispetto a ieri 41.409 in più. In totale sono 19.778.911 i contagiati dall'inizio della pandemia, mentre i morti salgono a 169.496. I Dimessi e i guariti sono 18.217.525, con un incremento di 70.076.

