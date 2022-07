Quattro agenti aggrediti al Pagliarelli di Palermo, protestano i sindacati

Nuova aggressione nelle carceri di Palermo. «È successo davvero di tutto nelle ultime ore», denunciano il segretario nazionale per la Sicilia Calogero Navarra Sindacato autonomo polizia penitenziaria Sappe e Maurizio Mezzatesta del Cnpp.

«Questa mattina, in due distinte aggressioni, alcuni detenuti si sono scagliati contro il personale di polizia, ferendo quattro agenti. Così non si può più andare avanti - dicono i sindacalisti -Non siamo carne da macello e non possiamo pagare l’indifferenza dell’amministrazione penitenziaria verso i gravi problemi del carcere Pagliarelli di Palermo».

«È uno stillicidio continuo e quotidiano. - dicono i sindacalisti - Ogni giorno succede qualcosa di grave: le carceri italiane sono un colabrodo per le precise responsabilità di ha creduto che allargare a dismisura le maglie del trattamento a discapito della sicurezza interna ed in danno delle donne e degli uomini della polizia penitenziaria. Solamente l’intervento del personale di polizia penitenziaria è riuscito a riportare la calma a Pagliarelli».

