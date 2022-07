Coronavirus: 3.140 i nuovi contagi in Sicilia, negli ospedali i ricoveri crescono ancora

Come sempre accade il lunedì, il numero dei nuovi casi di Coronavirus registrati nel bollettino è più basso perché figlio di un calo dei tamponi processati nel fine settimana.

Ed ecco che oggi i nuovi contagi in Sicilia sono 3.140 su 13.385 test effettuati. L'indice di positività è oggi il 23,5%, in linea con il dato di ieri, che però derivava dal rapporto tra i 5.668 nuovi positivi e i 23.086 tamponi processati.

Se non si registrano incrementi nel numero dei contagi, non è altrettanto rassicurante la situazione degli ospedali dove cresce ancora invece il numero dei ricoveri: 34 nuovi ingressi nei reparti ordinari e 4 nuovi pazienti in terapia intensiva. Secondo il bollettino di oggi, in Sicilia ci sono altri 5 decessi da aggiungere al totale di 11.231 registrati dall'inizio della pandemia.

Attualmente nell'Isola ci sono 98.609 positivi al Covid, di cui 868 ricoverati in regime ordinario, 35 in terapia intensiva. I guariti salgono a 1.214.586.

A livello provinciale a Palermo è stato individuato il maggior numero di positivi nelle ultime 24 ore, 1.102. A seguire Catania con 990, Messina con 734, Ragusa con 216, Siracusa con 194, Caltanissetta con 184, Trapani con 169, Agrigento con 121, Enna con 37.

In tutta Italia sono 36.282 i nuovi contagi da Covid registrati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri i contagiati erano stati 71.947. Le vittime sono invece 59, due in più rispetto alle 57 di ieri. Sono stati eseguiti in tutto, tra antigenici e molecolari, 129.908 tamponi con il tasso di positività che si attesta al 27,9%, stabile rispetto al 27,4% di ieri. Sono 303 i pazienti ricoverati in terapia intensiva, 12 in più rispetto a ieri. Gli ingressi giornalieri sono 27. I ricoverati nei reparti ordinari sono 7.648, 436 in più di ieri.

Gli italiani positivi al Coronavirus sono attualmente 1.019.179, in continua crescita negli ultimi giorni. Lo evidenziano i dati del ministero della Salute. In totale sono 18.805.756 i contagiati dall'inizio della pandemia, mentre i morti salgono a 168.604. I dimessi e i guariti sono 17.617.973, con un incremento di 27.590.

