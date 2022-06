Pochi i medici, i Pronto soccorso in Sicilia al collasso

Pronto soccorso in codice rosso in Sicilia perché all’appello mancano 372 medici. Secondo i dati elaborati dal Coordinamento dei direttori e dei responsabili delle aree di emergenza la pianta organica dei pronto soccorso dell’Isola è coperta solo al 53 per cento: in pratica su un totale di 786 medici che dovrebbero essere impiegati, quelli in servizio sono appena 414 tra assunti a tempo indeterminato o con contratto a termine, troppo pochi per assistere al meglio le persone che hanno bisogno di cure immediate.

In Sicilia, insomma, è allarme nei pronto soccorso, sempre più affollati a causa della nuova ondata del Covid, con i camici bianchi che operano in un contesto e in un clima per nulla sereni. «Il rischio clinico è elevato e va considerato», ammette senza peli sulla lingua Massimo Geraci alla guida del pronto soccorso dell’ospedale Civico di Palermo, uno dei più grandi della Sicilia, che in teoria dovrebbe avere tra i ranghi 35 medici ma che in realtà sconta sette unità in meno di personale.

