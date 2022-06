Autostrada intelligente, chiusure notturne per lavori: ecco i tratti interessati

Nell’ambito dei lavori finalizzati alla realizzazione della smart road (autostrada intelligente) lungo l’itinerario Palermo-Catania, prosegue l’installazione dei sistemi tecnologici sulle carreggiate, con interventi esclusivamente in orario notturno compreso tra le ore 22 e le ore 6 del mattino successivo.

In particolare, nelle notti comprese tra oggi (20 giugno), e mercoledì 22 giugno, l’autostrada rimarrà chiusa in direzione Catania tra via Giafar e lo svincolo di Villabate, con possibilità di utilizzare la complanare viale Regione Siciliana sino allo svincolo di Villabate. Nelle notti comprese tra mercoledì 22 e venerdì 24 giugno, invece, saranno chiuse due rampe dello svincolo di Altavilla Milicia.

In particolare, gli utenti provenienti da Catania e diretti ad Altavilla potranno invertire la marcia allo svincolo di Casteldaccia, mentre quelli provenienti da Altavilla e diretti a Palermo potranno immettersi in autostrada in direzione Catania e invertire la marcia allo svincolo di Trabia. Nella notte compresa tra mercoledì 29 e giovedì 30 giugno, infine, sarà chiusa la rampa normalmente utilizzata dai veicoli provenienti da Bagheria e diretti a Palermo, che potranno immettersi in autostrada in direzione Catania e invertire la marcia allo svincolo di Casteldaccia.

