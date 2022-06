Coronavirus, in Sicilia altri 1.766 positivi e un solo decesso: in aumento i ricoveri

Nelle ultime 24 ore sono stati 1.766 i nuovi casi di Covid 19 in Sicilia su 23.343 tamponi processati e l'indice di positività è del 7,57%. È quanto emerge dal bollettino del ministero della Salute. Ieri erano stati 3.731 i nuovi casi su 14.412 tamponi e il tasso di positività era al 6,2%. Un solo decesso e 1.598 i guariti. In aumento i ricoveri in regime ordinario (+3), stabili quelli in terapia intensiva. La Sicilia è al settimo posto nella classifica dei contagi.

La Regione Siciliana comunica che l’incremento dei tamponi processati con test antigenico comprende i tamponi non rilevati ieri (14.412) e che i casi confermati sono stati aggiornati considerando 3.731 nuovi casi non rilevati ieri.

A livello provinciale si registrano a Palermo 1.477 casi, Catania 1.484, Messina 669, Siracusa 473, Trapani 261, Ragusa 497, Caltanissetta 153, Agrigento 320, Enna 163. Sono 439 i contagi che risalgono a giorni precedenti. La Regione Siciliana ha aggiornato il dato delle province sommando i 1.766 casi registrati oggi ai 3.731 di ieri. Il totale è di 5.497.

Guardando i dati nazionali sono 30.526 i nuovi contagi da Covid registrati nelle ultime 24 ore. Ieri erano stati 34.978. Le vittime sono invece 18, in calo rispetto ai 45 di ieri. Sono stati eseguiti in tutto, tra antigenici e molecolari, 160.211 tamponi con il tasso di positività al 19,1%, in aumento rispetto al 18,1% di ieri.

Nelle terapie intensive italiane si contano 199 i pazienti, 6 in più rispetto a ieri nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri sono 12. I ricoverati nei reparti ordinari sono 4.398, ovvero 67 in più di ieri.

In Italia ci sono 593.348 persone attualmente positive, 32.333 in più nelle ultime 24 ore. In totale si attestano a 17.879.160 gli italiani contagiati dall'inizio della pandemia, mentre i morti salgono a 167.721. I dimessi e i guariti salgono 17.118.091, con un incremento di 1.904.

