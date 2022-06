Covid, i nuovi casi tornano sotto la soglia dei 2mila ma crescono i ricoveri

Tornano a scendere sotto la soglia dei 2mila i nuovi positivi al coronavirus in Sicilia. Sono 1.825 i nuovi positivi nelle ultime 24 ore su di 14.055 tamponi processati. Ieri i contagi erano 2.183, dunque cala anche il tasso di positività che passa al 13,0%. La Sicilia oggi è al quarto posto per contagi.

Gli attuali positivi sono 62.752 con un incremento di 769 casi. I guariti sono 1.687 mentre le vittime sono 1 e portano il totale dei decessi a 11.055.

Sul fronte ospedaliero i ricoverati sono 565, 14 in più rispetto al giorno precedente, in terapia intensiva sono 24, uno in più rispetto al giorno prima.

A livello provinciale si registrano a Palermo 633 casi, Catania 791, Messina 305, Siracusa 180, Trapani 136, Ragusa 172, Caltanissetta 102, Agrigento 113, Enna 25.

In Italia complessivamente sono 18.678 i nuovi contagi registrati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 22.104. Le vittime sono invece 26, rispetto a ieri 34 in meno. Sono stati eseguiti in tutto, tra antigenici e molecolari, 127.704 tamponi con il tasso di positività al 14,63%, in aumento rispetto al 11,81% di ieri.

Sono 183 i pazienti ricoverati in terapia intensiva, 10 in meno di ieri. Gli ingressi giornalieri sono 8. I ricoverati nei reparti ordinari sono 4.118, ovvero 42 in più di ieri.

In totale sono 17.653.375 gli italiani contagiati dall'inizio della pandemia, mentre gli attualmente positivi sono 622.214, dunque, 1.248 in più nelle ultime 24 ore. Il dato complessivo delle vittime è di 167.391. I dimessi e i guariti, invece, sono 16.863.770, con un incremento di 18.036 rispetto a ieri.

