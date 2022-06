Coronavirus, in Sicilia altri 2.183 casi e sale l'indice di positività: oltre 2mila i guariti

Sono 2.183 i nuovi positivi al Coronavirus registrati in Sicilia nelle ultime 24 ore su 14.440 tamponi processati e l'indice di positività sale al 15,1% (ieri era al 13,6%). È quanto emerge dal bollettino del ministero della Salute. Ieri erano stati 2.084 su 15.300 test. I ricoveri sono in calo: tredici in meno in regime ordinario e due in meno in terapia intensiva. Nelle ultime 24 ore sono stati registrati 14 decessi (ieri 31) e 2.248 guariti.

A livello provinciale, a Palermo sono stati registrati 770 casi, a Catania 529, a Messina 317, a Siracusa 233, a Ragusa 196, ad Agrigento 155, a Trapani 118, a Caltanissetta 116 e ad Enna 104.

Guardando i numeri nazionali sono 22.104 i nuovi contagi da Covid registrati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 21.554. Le vittime sono invece 60, rispetto a ieri tre in meno. Sono stati eseguiti in tutto, tra antigenici e molecolari, 187.234 tamponi con il tasso di positività all'11,81%, in calo rispetto al 12,67% di ieri.

Sono 193 i pazienti ricoverati in terapia intensiva, tre in meno di ieri. Gli ingressi giornalieri sono 22. I ricoverati nei reparti ordinari sono 4.076, ovvero 86 in meno di ieri. Gli attualmente positivi sono 620.966, dunque 2.455 in meno nelle ultime 24 ore. In totale sono 17.634.065 gli italiani contagiati dall'inizio della pandemia, mentre i morti salgono a 167.365. I dimessi e i guariti sono 16.845.734, con un incremento di 24.853 rispetto a ieri.

