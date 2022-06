Guasto ai freni, tir si schianta contro il guardrail e va a fuoco sulla Catania-Palermo

Tragedia sfiorata nel tratto autostradale Catania-Palermo, all’altezza dello svincolo del comune di Scillato. Intorno alle tre di notte un tir è andato a fuoco. Sul mezzo pesante prima è avvenuto un malfunzionamento dei freni con il tir che, sbandando, è finito sul guardrail. Strisciando, a causa dell'attrito, si sono sviluppate le fiamme che hanno attaccato il mezzo in più punti.

Il conducente del tir, appena è riuscito a bloccare il mezzo, è subito sceso ed ha allertato i soccorsi. Sul posto sono giunte diverse squadre dei vigili del fuoco con due Autopompa Serbatoio e altrettante Autobotte Pompa. hanno spento l'incendio e poi hanno messo in sicurezza il tratto autostradale.

L'autista, molto scosso per l'accaduto, è rimasto illeso.

Non è la prima volta che tir e automobili vadano a fuoco in autostrada in Sicilia, fortunatamente senza alcun danno per chi guida e si trova a bordo delle vetture.

