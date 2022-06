Lieve flessione dei nuovi positivi al Covid-19 in Sicilia, 2.081 nuovi casi e 21 vittime

Lieve flessione dei nuovi positivi al Covid-19 in Sicilia. Nelle ultime 24 ore sono stati registrati 2.081 nuovi casi in più nelle ultime 24 ore, a fronte su 15.950 tamponi processati, con una percentuale di positività del 13 per cento, in calo rispetto al giorno precedente in cui era del 15,1% . È quanto emerge dal bollettino del ministero della Salute. In aumento, invece, i decessi: 21, rispetto ai 14 di ieri. Dati che portano l'Isola al sesto posto in Italia.

Attualmente ci sono 60.929 positivi al Coronavirus in Sicilia, di cui 525 ricoverati in regime ordinario, 25 in terapia intensiva e 60.379 in isolamento domiciliare. I guariti salgono a 1.138.376 e i decessi totali a 11.020.

Sul piano nazionale i nuovi contagi registrati nelle ultime 24 ore sono 22.361. Ieri erano stati 28.082. Le vittime sono invece 80, dieci in più di ieri. Sono stati eseguiti in tutto, tra antigenici e molecolari, 188.024 tamponi con il tasso di positività all'11,8%, stabile rispetto al 12% di ieri. Sono 199 i pazienti ricoverati in terapia intensiva, 20 in meno di ieri. Gli ingressi giornalieri sono 18. I ricoverati nei reparti ordinari sono 4.296, ovvero 46 in meno di ieri.

Gli attualmente positivi sono 628.995, dunque 18 in meno nelle ultime 24 ore. In totale sono 17.566.061 gli italiani contagiati dall'inizio della pandemia, mentre i morti salgono a 167.169. I dimessi e i guariti sono 16.769.897, con un incremento di 22.827 rispetto a ieri.

