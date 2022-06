Migranti: Sos da due barche alla deriva, una è in fiamme

Sos dal Mediterraneo. Al largo della costa tunisina 29 migranti, riferisce Alarm Phone, sono in pericolo tra Zarzis e Djerba. Secondo un parente, nell’ultima chiamata, la barca aveva preso fuoco. Tre i bambini a bordo. Un’altra barca con 25 persone, compresi 4 bimbi, si trova in acque Sar di Malta: «Dopo ore di silenzio - aggiunge Alarm Phone - finalmente abbiamo potuto parlare con loro. Sono ancora in mare, affrontando il vento e le onde. Abbiamo allertato le autorità, ma non sembra ci siano soccorsi in vista».

