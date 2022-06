Trovato morto in casa l'attore Roberto Brunetti "Er Patata"

L’attore Roberto Brunetti, 55 anni, conosciuto come 'Er Patatà, è stato trovato senza vita ieri alle 22.30 nel suo appartamento in via Arduino, a Roma. Sul posto, oltre ai vigili del fuoco, i poliziotti del commissariato San Lorenzo e i colleghi del Distretto Salario. L’attore è stato trovato riverso sul letto posizione supina e coperto da un lenzuolo. Sul cadavere nessun segno di violenza, ma la salma è stata messa a disposizione dell’Autorità giudiziaria.

