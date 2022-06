Covid, in Sicilia superata la soglia dei 2mila nuovi casi: l'Isola sale al terzo posto per contagi

Tornano a salire i nuovi casi di coronavirus in Sicilia: secondo il bollettino diffuso oggi sono 2.327 i nuovi contagi su 13.629 tamponi processati. Ieri i contagi nell'arco delle 24 ore erano stati 678 su 8.654 test effettuati. Il tasso di positività è poco oltre il 17%, ieri era al 7,8%. Col dato di oggi la Sicilia sale al terzo posto per numero di contagi. Gli attuali positivi sono 59.743 con un aumento di 763 casi.

Le vittime sono 6 ve portano il totale dei decessi a 10.979. Sul fronte ospedaliero i ricoverati sono 537, 6 in meno di ieri, in terapia intensiva sono 28, tre in più rispetto al giorno prima.

A livello provinciale si registrano a Palermo 730 casi, Catania 425, Messina 462, Siracusa 296, Trapani 176 Ragusa 170, Caltanissetta 100, Agrigento 207, Enna 43.

A livello nazionale sono 22.527 i nuovi contagi da Covid registrati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 9.429. Le vittime sono invece 47, 7 in più rispetto a ieri. Sono stati eseguiti in tutto, tra antigenici e molecolari, 188.996 tamponi con il tasso di positività all'11,9%in calo rispetto al 13,3% di ieri. Sono 218 i pazienti ricoverati in terapia intensiva, 7 in meno in meno rispetto a ieri nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri sono 17. I ricoverati nei reparti ordinari sono 4.442, ovvero 202 in meno rispetto a ieri.

Gli attualmente positivi sono 641.870, 6.186 in meno nelle ultime 24 ore. In totale sono 17.490.451 gli italiani contagiati dall'inizio della pandemia, mentre i morti salgono a 166.922. I dimessi e i guariti sono 16.681.659, con un incremento di 28.948 rispetto a ieri.

© Riproduzione riservata