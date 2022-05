Covid, nuovi contagi in risalita in Sicilia: Palermo torna a superare Catania

Il martedì è il giorno della risalita (fisiologica) dei nuovi casi di coronavirus. Il dato del lunedì, infatti, è sempre figlio del numero più basso di tamponi effettuati nel weekend, ecco perché è lecito attendersi lo stesso andamento ad inizio settimana.

Anche questa volta i contagi tornano ad aumentare in Sicilia toccando quota 2711 su 19.404 tamponi processati. Il dato di oggi, 31 maggio, è in aumento anche se confrontato con i bollettini dello scorso fine settimana e in linea con quello di martedì scorso.

Anche il tasso di positività registra un'impennata passando dal 7,6% di ieri era all'14% di oggi, dato quasi raddoppiato in appena 24 ore. La Sicilia resta al quarto posto in Italia per numero di nuovi contagi, alle spalle di Lombardia, Lazio e Campania.

Gli attuali positivi sono 67.223 con una diminuzione di 3.627 casi. I guariti sono 6.755 mentre le vittime riportate nel bollettino di oggi sono 7 e portano il totale dei decessi a 10.938. Sul fronte ospedaliero i ricoverati sono 531, due in più di ieri, in terapia intensiva sono 24, tre in più rispetto a 24 ore fa.

A livello provinciale torna in testa Palermo con 797 casi, a seguire Catania con 710, Messina con 413, Siracusa con 295, Agrigento con 267, Trapani con 225, Ragusa con 201, Caltanissetta con 163, Enna con 64.

A livello nazionale sono 24.267 i nuovi contagi da Covid registrati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 7.537. Le vittime sono invece 66, in aumento di 4 rispetto a ieri.

Complessivamente sono 679.394 le persone attualmente positive al Covid: 19.467 in meno nelle ultime 24 ore. In totale sono 17.421.410 gli italiani contagiati dall'inizio della pandemia, mentre i morti salgono a 166.697. I dimessi e i guariti sono 16.575.319, con un incremento di 44.088 rispetto a ieri.

Sul fronte tamponi, sono 242.060 i molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore, ieri erano stati 80.177. Il tasso di positività è al 10,03%, in aumento rispetto al 9,4% di ieri. Sono 248 i pazienti ricoverati in terapia intensiva, sette in meno rispetto a ieri nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri sono 25. I ricoverati nei reparti ordinari sono 5.121, ovvero 160 in meno rispetto a ieri.

