Covid in Sicilia, casi al minimo: 536. Crolla anche il tasso di positività

Sono 563 i nuovi casi di Covid19 registrati a fronte di 7.429 tamponi processati in Sicilia. Ieri i nuovi positivi erano 1.371. Il tasso di positività scende quasi al 7,6%, ieri era all'11,7%. La Sicilia resta al quarto posto per contagi. Gli attuali positivi sono 70.850 con una diminuzione di 2.323 casi. I guariti sono 3.192 mentre le vittime sono 6 e portano il totale dei decessi a 10.931. Sul fronte ospedaliero i ricoverati sono 550, esattamente come il giorno precedente, in terapia intensiva sono 21, uno in meno rispetto al giorno prima. A livello provinciale si registrano a Palermo 176 casi, Catania 274, Messina 148, Siracusa 45, Trapani 74, Ragusa 51, Caltanissetta 43, Agrigento 49, Enna 15.

A livello nazionale i nuovi contagi nelle ultime 24 ore sono 7.537. Ieri erano stati 14.826. Le vittime sono invece 62, in aumento rispetto alle 27 di ieri.

Sono 80.177 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore. Ieri erano stati 142.066. Il tasso di positività è al 9,4%, in calo rispetto al 10,4% di ieri. Sono 255 i pazienti ricoverati in terapia intensiva, cinque in meno rispetto a ieri nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri sono 13. I ricoverati nei reparti ordinari sono 5.281, ovvero 47 in più rispetto a ieri.

© Riproduzione riservata