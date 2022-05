Nel weekend aria polare dalla Svezia: temporali al Nord, pioggia anche in Sicilia

Dalla Svezia l’aria polare prepara una lenta e graduale discesa verso l’Italia. Nel corso dei prossimi giorni attraverserà Danimarca, Francia, Germania, Svizzera, Austria per poi aggirare le Alpi ed entrare dalla Porta della Bora sull’Italia. Da sabato 28 maggio prossimo, dalle prime ore del mattino, potrebbero svilupparsi temporali anche intensi al Nord-Est, in successiva graduale estensione verso il resto del Nord e il Centro. Il Sud invece verrà raggiunto da un cut-off, un’area chiusa e circoscritta di bassa pressione isolatasi da una saccatura atlantica, con piogge e calo delle temperature. Un weekend che segnerà dunque una brusca frenata nella rincorsa estiva di questo mese di maggio. La colata polare porterà un crollo delle temperature massime anche di 10-12 gradi centigradi sull’Italia.

I primi raggi caldi del sole non scalfiscono completamente le masse d’aria polare alle alte latitudini, mentre il caldo avanza verso Nord dall’Africa rovente. E’ un momento di passaggio, e lo scontro tra queste masse d’aria diverse provocherà fenomeni potenzialmente intensi nel weekend sull’Italia, un pò come successo al Nord in questi ultimi giorni. In seguito, le previsioni danno una rimonta del caldo africano verso il nostro Paese. Fase calda al Centro-Sud fino a venerdì 27 con picchi di 34-37 gradi, poi un fine settimana agitato con temporali, mentre per il 2 giugno, sole e caldo di ritorno dall’Africa. Tanti momenti rapidi di cambiamento, da 35 gradi a 18 gradi di massima al Nord, dagli ombrelloni agli ombrelli. Non si prevedono però cieli coperti e maltempo per intere giornate, ma solo temporali forti alternati a lunghe fasi soleggiate.

Oggi al Nord irregolarmente nuvoloso con qualche rovescio isolato, più probabile in Emilia e Piemonte; al Centro, nubi sparse, precipitazioni in Sardegna; al Sud, soleggiato e molto caldo. Domani al Nord, più instabile sui rilievi del Triveneto, sole altrove; al Centro, nubi sparse con locali rovesci, precipitazioni diffuse in Sardegna; al Sud, soleggiato e molto caldo. Sabato, al Nord temporali in ingresso dal Triveneto in estensione verso Ovest; al Centro, nubi sparse con locali rovesci dal pomeriggio, precipitazioni residue in Sardegna; al Sud, peggioramento ad iniziare dalla Sicilia verso Est. Temperature sotto la media al Nord, in media altrove. In seguito probabile ritorno del caldo.

© Riproduzione riservata