Covid, in Sicilia i nuovi casi tornano sopra i 2 mila: altri 20 morti

Lieve aumento dei nuovi casi di Coronavirus in Sicilia, anche se il dato è sostanzialmente in linea con quello di ieri. Secondo il bollettino di oggi, giovedì 26 maggio 2022, nell'Isola sono stati registrati 2.063 nuovi casi con un tasso di positività che sale all'11,4% (9,98% media nazionale) contro il 10,5 di un giorno fa. Piccole oscillazioni - in questo caso si tratta di un incremento - un saliscendi ormai quotidiano dei numeri sui nuovi contagi.

Ancora buone notizie, invece, arrivano dagli ospedali dove nei reparti ordinari oggi si registrano 22 ricoverati in meno, mentre nelle terapie intensive se ne contano 3 in meno. Dai decessi arrivano le note più dolenti, infatti il bollettino di oggi segna altre 20 vittime che portano il totale a 10.904 morti dall'inizio della pandemia. Gli attuali positivi sono 76.342 con una diminuzione di 4.124 casi. I guariti, nel report di oggi, sono 6.715.

A livello provinciale resta la provincia di Catania quella con il maggior numero di nuovi positivi, oggi sono 713. A seguire c'è Palermo con 651, Siracusa con 291, Messina con 247, Agrigento con 175, Caltanissetta con 168, Trapani con 160, Ragusa con 159, Enna con 47.

Secondo il bollettino nazionale sono 20.322 i nuovi contagi da Covid registrati nelle ultime 24 ore. Ieri erano stati 22.438. Le vittime sono invece 94 in calo rispetto alle 114 di ieri.

Dal report emerge anche che sono 754.988 le persone attualmente positive al Covid, 37.595 in meno nelle ultime 24 ore. In totale, secondo i dati del ministero della Salute, sono 17.333.299 gli italiani contagiati dall'inizio della pandemia, mentre i morti salgono a 166.358. I dimessi e i guariti sono 16.411.953, con un incremento di 58.368 rispetto a ieri. Per quanto riguarda i tamponi, sono 203.607 quelli effettuati nelle ultime 24 ore, contro i 220.101 di ieri. Sul fronte ospedali, sono 262 i pazienti ricoverati in terapia intensiva, 9 in meno rispetto a ieri nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri sono 22. I ricoverati nei reparti ordinari sono 5.782 5.969, ovvero 187 in meno rispetto a ieri.

