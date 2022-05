Campagna antincendio in Sicilia, due milioni per proteggere il patrimonio boschivo

È in dirittura d’arrivo la convenzione tra i vigili del fuoco e Corpo forestale della Regione siciliana per la campagna antincendio. La finanziaria da poco approvata ha previsto un capitolo di circa 2 milioni di euro. Ieri si è tenuta al comando dei Vigili del Fuoco di Palermo la riunione operativa per pianificare gli aspetti della convenzione. Ci sarà la condivisione di banche dati, ma anche interventi mirati per le isole minori e una più stretta collaborazione tra le sale operative, che saranno collegate a una struttura unitaria.

All’incontro erano presenti il direttore regionale dei vigili del fuoco, Ennio Aquilino, il comandante di Palermo Sergio Inzerillo, il dirigente generale del Corpo forestale della Regione siciliana Giovanni Salerno, il dirigente dell’Ispettorato del Corpo forestale di Palermo Giuseppe Chiarelli e il dirigente del servizio emergenza del dipartimento della Protezione civile della presidenza della Regione Bruno Manfrè. Il piano è stato condiviso anche con i rappresentanti dei Comuni e delle associazioni di volontari. Proprio per i volontari della Protezione civile sono già partiti i corsi di formazione.

